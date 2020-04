Frio! Serra Catarinense novamente abaixo de Zero

A Serra Catarinense voltou a registrar temperaturas negativas durante o amanhecer desta sexta (17) quando os termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram -1.4ºC em São Joaquim.

Um denso nevoeiro recobriu toda a cidade, mas no inigualável Vale do Caminhos da Neve foi possível perceber a formação de geada , mesmo debaixo de um denso nevoeiro que tomou conta de uma larga extensão do município durante ao amanhecer.

A paisagem, novamente suspirante lembrou, e muito, as alvoradas do rigoroso inverso serrano em pleno outono austral.

De acordo com o Climaterra, esse foi o sétimo dia com marca negativa e a geada de número 16 em 2020.

8 municípios com marcas negativas em SC. Abaixo de 2°C

-3,3 Lebon Régis/DSoares

-2,5 B.Jardim/F.Keiser

-2,2 Painel/G.Hugen

-1,8 Fraiburgo/F.K

-1,6 Urupema*

-1,4 S.Joaquim/F.K

-0,3 Urubici*

-0,2 Água Doce/DSoares

0,1 Caçador*

0,2 Frei Rogério*

0,2 Ponte Alta do Norte*

0,4 Curitibanos/UFSC*

1,5 Monte Castelo*

1,5 Santa Cecília*

1,9 Rio Rufino*

1,9 Rio das Antas*

Epagri

9,9 Florianópolis

(Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Imagens Mycchel Legnaghi

Veja o Vídeo: