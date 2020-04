Serra Catarinense tem 8ª temperatura negativa do ano de 2020

A Serra Catarinense voltou a registrar temperaturas negativas durante o amanhecer de 21 de abril de 2020, quando com os termômetros assinalando a mínima da -0,8ºC registrada no Vale do Pericó, em São Joaquim pela rede de Estações Keiser.

De acordo com o Climaterra, esta foi a oitava temperatura negativa do ano de 2020 e a geada de número 19, sendo 14 delas somente no mês de abril, confirmando então as previsões de o frio começar intenso já no quarto mês do ano.

No Vale do Caminhos da Neve a baixa temperatura proporcionou um belo cenário de montanhas douradas, fustigadas pela luz solar em contraste com o alva do gelo que recobria as baixadas na altitude de São Joaquim.

8 dias com marcas negativas em 2020, abri em SCl Só em 1978 é que tivemos algo parecido. abaixo dos 6°C

-0,8ºC São Joaquim/F.Keiser

-0,3°C Bom Jardim /F.K.

0,2ºC Urupema*

0,3ºC Painel/G.Hugen

2,0ºC Fraiburgo/F.K

2,2ºC Urubici/F.K

3,9ºC Água Doce/D.Soares

5,2 Curitibanos/UFSC*

*Epagri

13,2 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi