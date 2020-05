Dia da Mães – Com -6,9ºC Serra Catarinense crava amanhecer congelante

A Serra Catarinense conseguiu superar o recorde deste último sábado e cravou -6.9ºC durante o gélido amanhecer deste domingo (10) “Dia das Mães“.

Essa temperatura foi registrada na Vista Alegre, há cerca de 15 km do centro de Bom Jardim da Serra, de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Em São Joaquim houve a presença de vento e aumento de temperatura durante a madrugada e só foi possível ver a presença de geada em algumas partes do Caminhos da Neve e no Vale do Postinho há cerca de 7km do centro de São Joaquim onde a geada se demonstrou mais significante pelos campos na Baixada.

Frio/SC. Abaixo dos 7°C

-6,9 B.Jardim/F.Keiser

-2,8 Fraiburgo/F.K

-2,3 Painel/G.Hugen

-0,4 S.Joaquim/F.K

0,3 Urubici/F.K

0,5 Urupema*

3,4 Frei Rogério*

3,5 Água Doce/F.K

3,5 Monte Castelo*

3,9 Caçador*

4,1 Porto União*

4,4 Ibiam*

4,5 Vargem Bonita/F.K

4,6 Irineópolis*

4,8 Bela Vista do Toldo*

4,9 Vargem*

4,9 Major Vieira/Inmet

4,9 Ponte Serrada/F.K

5,1 Curitibanos/UFSC*

5,1 Maravilha*

5,2 Turvo/Mário

5,3 Videira*

5,3 Joinville/serra/DSoares

5,3 Três Barras*

5,4 Santa Cecília*

5,6 Campos Novos/Inmet

5,6 Araranguá/Inmet

5,7 Siderópolis/PWS

5,7 L.Régis/DSoares

6,0 Zortéa*

6,1 Criciúma*

6,3 Papanduva*

6,4 B.Retiro*

6,4 Otacílio Costa*

6,5 Rio Campo/Inmet

6,6 Ponte Alta do Norte*

6,6 Jacinto Machado*

6,8 Rio das Antas*

*Epagri.

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi