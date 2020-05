Serra Catarinense registra mais um amanhecer gelado abaixo de 0ºC e com geada

A Serra Catarinense teve outro amanhecer gelado nesta última quarta (27), com formação de geada em muitos municípios e com o termômetros no centro da cidade de São Joaquim marcando -1ºC

As minimas:

FRIO/SC, ABAIXO DOS 3°C

-3,4 Lebon Régis/F.Keiser

-2,9 S.Joaquim/F.K

-2,8 Vargem Bonita/F.k

-2,7 Fraiburgo/Roberto

-2,1 B.Jardim/F.k

-1,3 Água Doce/DSoares

-1,3 Frei Rogério*

-0,9 Monte Castelo*

-0,8 Caçador*

-0,4 Ponte Serrada/F.K

-0,2 Curitibanos/UFSC*

-0,1 S.Bento do Sul*

0,0 Rio das Antas*

0,4 Joinville/serra/DSoares

0,4 Ponte Alta do Norte*

0,7 Mafra*

0,7 Major Vieira*

0,8 Porto União*

0,8 Rio Negrinho*

1,0 Três Barras*

1,0 Brunópolis*

1,4 Urubici*

1,5 Rio Rufino*

1,7 Itaiópolis*

1,8 Maravilha*

1,9 Campo Alegre*

2,0 Papanduva*

2,0 Videira*

2,0 Pinheiro Preto*

2,3 Ibiam*

2,6 Braço do Norte/J.Joaquim

2,7 Tubarão*

2,8 Itapoá/DSoares

2,9 Painel/G.Hugen

4,9 Florianópolis/Sertão do Ribeirão/T.Ruas

*Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Geada em Chapecó – Imagem Junior Volpato.

Geada no Pericó em São Joaquim – Imagens Joana Pousada Pinheirão