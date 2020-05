Frio de -5.4ºC na Serra Catarinense e com forte geada

A Serra Catarinense voltou a ter temperaturas negativas durante o gélido amanhecer desta quinta-feira (28) quando os termômetros assinalaram um frio de frio de -5.4ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser no município de Bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim a menor temperatura foi de -4.8ºC o que deixou a cidade toda recoberta por uma fina camada de gelo. Já no Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, o gelo recobriu os campos e a paisagem virou uma típica cena de inverno na Serra Catarinense.

As mínimas do Estado:

–

Madrugada gelada em SC! 18 municípios com marcas negativas. 26 dias abaixo de zero em 2020/SC com 42 dias com geada no Topo da Serra. Abaixo 3°C

-5,4 B.Jardim/Estações Keiser

-4,8 Painel/G.Hugen

-4,1 S.Joaquim/Estações Keiser

-3,8 Vargem Bonita/Estações Keiser

-3,4 Lebon Régis/Estações Keiser

-2,9 Fraiburgo/Estações Keiser

-2,7 Água Doce/Estações Keiser

-2,2 Urupema**

-1,7 Joinville/serra/DSoares

-1,4 Urubici/Estações Keiser

-1,3 Frei Rogério**

-1,2 Ponte Alta do Norte**

-0,8 Monte Castelo**

-0,7 Curitibanos/UFSC**

-0,6 Rio Negrinho**

-0,4 Rio Rufino**

-0,3 São Bento do Sul**

-0,1 Otacílio Costa**

0,0 Caçador**

0,0 Mafra**

0,1 Major Vieira/Inmet

0,3 Itaiópolis**

0,9 Bom Retiro**

0,9 Campo Alegre**

0,9 Papanduva**

1,0 Porto União**

1,2 Ponte Serrada**

1,3 Santa Cecília**

1,3 Vargem**

1,6 Rio das Antas**

1,6 Brunópolis**

2,0 Videira**

2,0 Canoinhas**

2,3 Rio do Campo/Inmet

2,7 Maravilha**

2,7 Luzerna/Roberto

4,9°C Florianópolis/Sertão do Ribeirão/T.Ruas

**Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

(Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho)

Imagens de Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe

Imagens de Painel (Fazenda Castanheiro) por Júlio Souza

Imagens São Joaquim por Carolina Oliveira

Imagens de Correia Pinto por Adenir Silva

Imagens da Vista Alegre por Matheus Zandonadi

Imagens da Vista Alegre por Mycchel Legnaghi

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online