Frio provoca congelamento da superfície d’água na Serra Catarinense e geada (orvalho congelado)

O frio acentuado provocou uma geada não tradicional na Serra Catarinense durante o amanhecer desta terça (02) quando os termômetros da Estação Keiser assinalaram a marca de -0,3ºC em São Joaquim.

O céu limpou durante a madrugada gelada e provocou uma geada não tradicional com orvalho congelado formando pequenas gotículas cristalizadas sobre as plantas e também o congelamento de pequenos açudes e poças d’água no Complexo dos Vinhedos de Altitude, há cerca de 5km do centro de São Joaquim.

Trigésima marca negativa em SC/2020 e 46 dias com geada no topo da Serra. abaixo dos 4°C

-1,5 B.Jardim*

-1,1 Urupema*

-0,3 Urubici*

-0,3 S.Joaquim/Tadeu

0,8 Painel/G.Hugen

3,1 Água Doce*

3,2 Campo Belo do Sul**

3,3 Rio Rufino**

3,7 Vargem Bonita*

3,8 Ponte Serrada/DSoares

3,9 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

Estações Keiser

** Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Veja o vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online