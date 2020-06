Com -9,2ºC de congelamento a Serra Catarinense tem o amanhecer mais frio do Brasil em 2020

A Serra Catarinense registrou o amanhecer mais frio do ano no Brasil em 2020, os termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram -9.2ºC e em consequência disto o amanhecer teve uam sensação congelante mesmo.

A menor tempertarura foi registrada em Bom Jardim da Serra com -9.2º na localidade de Vista Alegre. Em São Joaquim a temperatura foi de -6,7ºC

! 31 dias com marcas negativas e 47 dias com geada no Topo da Serra.

Abaixo dos 4°C

-9,2 B.Jardim*

-6,7 S.Joaquim*

-6,4 Painel/G.Hugen

-4,1 Urupema**

-3,7 Vargem Bonita**

-3,5 Urubici**

-1,9 Fraiburgo**

-1,1 Água Doce**

-0,3 Le.Régis/DSoares

0,5 Ponte Serrada/DSoares

0,7 Curitibanos/UFSC**

1,0 Maravilha**

1,1 Vargem**

1,3 Ibiam**

1,4 Campos Novos/Inmet

2,2 Frei Rogério**

2,4 Ponte Alta do Norte**

2,4 Campo Belo do Sul**

2,6 Caçadorl**

2,6 Braço do Norte/J.Joaquim

2,7 Brunópolis**

2,7 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

3,1 Rio Rufino**

3,1 Tubarão**

3,2 Siderópolis/PWS

3,4 Criciúma**

3,4 Rio das Antas**

3,6 Abdon Batísta**

3,9 Concórdia**

Fernando Keiser

** Epagri

9,0 Florianópolis**

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja o Vídeo de como foi o amanhecer no Cânion das Laranjeiras em Bom Jardim da Serra: