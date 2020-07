Forte frio faz lago ficar congelado em São Joaquim na Serra Catarinense

Um lago congelou após o forte frio do amanhecer desta sexta (10) que culminou no dia mais gelado de Julho até então.

No Vale do do Caminhos da Neve a forte geada e as baixas temperaturas provocaram até mesmo o congelamento de um lago.

Numero de geadas em 2020/Topo da Serra Catarinense:

01 Janeiro

03 Fevereiro

01 março

19 abril

21 maio

15 junho

06 julho

Já são 66 dias de geada em 2020 e 46 dias com marcas negativas em Santa Catarina.

As mínimas do amanhecer gelado e com geada ampla em Santa Catarina abaixo de 1°C :

-5,5 B.Jardim/Estações Keiser

-5,1 Vargem Bonita/Estações Keiser

-4,6 Urupema**

-4,4 Painel/G.Hugen

-4,2 Fraiburgo/Estações Keiser

-4,0 S.Joaquim/Estações Keiser

-3,8 L.Régis/Estações Keiser

-3,5 Urubici**

-3,1 Água Doce*

-2,8 Joinville/serra/DSoares

-2,7 Curitibanos/UFSC**

-2,0 Rio Rufino**

-1,6 Frei Rogério **

-1,1 Caçador**

-1,0 Monte Castelo**

-0,7 Itaiópolis**

-0,6 M.Vieira/Inmet

-0,4 Brunópolis**

-0,3 Papanduva**

-0,3 Campo Alegre**

-0,2 Mafra**

-0,1 Monte Carlo*

0,0 Bocaina do Sul**

0,1 Maravilha**

0,1 Rio das Antas**

0,2 Santa Cecília**

0,3 Rio Negrinho**

0,4 Campo Belo do Sul**

0,5 Campos Novos**

0,6 Videira**

0,6 Três Barras**

0,7 São Bento do Sul**

** Epagri-Ciram

4,2°C Florianópolis**

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Veja as imagens da geada no Caminhos da Neve:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online