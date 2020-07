Quebrando o gelo em São Joaquim na Serra Catarinense

O amanhecer gelado em São Joaquim na Serra Catarinense provocou a forte geada e os moradores do Caminhos da Neve, próximo ao centro da cidade tiveram dificuldade para quebrar o gelo que se formou.

Já são 47 dias com marcas negativas e 67 dias com geada no Topo da Serra no ano de 2020

As mínimas abaixo de 4°C



-4,2 Urupema**

-3,6 S.Joaquim/Tadeu

-3,3 B.Jardim*

-3,0 Urubici*

-1,9 Painel*

0,3 Curitibanos/UFSC**

0,5 Fraiburgo*

0,6 Água Doce/DSoares

0,8 L.Régis/DSoares

1,1 Rio Rufino**

1,3 Campo Belo do Sul**

1,5 Timbé do Sul**

1,9 Bocaina do Sul**

2,0 Vargem Bonita*

2,7 Abdon Batísta**

2,7 Brunópolis**

2,8 Campos Novos/Inmet

2,9 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

3,1 Criciúma**

3,2 Monte Carlo**

3,3 Celso Ramos**

3,4 Palmeira**

3,6 Vargem**

3,6 Zortéa**

3,6 Frei Rogério**

3,6 Turvo**

*Fernando Keiser

**Epagri

9,4 Florianópolis/T.Ruas

