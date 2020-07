Que tal uma sapecada de pinhão no gelo em São Joaquim ?

Frio de -10ºC provoca cenas inusitadas na Serra Catarinense

O Amanhecer de -10ºC foi histórico para estas últimas décadas, pois desde 1991 a Serra Catarinense não evidenciava uma temperatura negativa de dois dígitos, a última vez que deu -10º foi exatamente a 29 anos atrás em São Joaquim. Essa temperatura foi novamente registrada neste 15 de Julho de 2020 pela Rede de Estações Keiser em Bom Jardim da Serra.

E com toda essa temperatura negativa fez surgir uma cena inusitada na localidade de Bentinho, há cerca de 25km do centro de São Joaquim, a uma altitude de 1.770m onde o Engenheiro Agrônomo Cau Bolzani usou a sua surpreendente criatividade para recriar um dos prato mais típicos da região: a Sapeca de Pinhão, só que desta vez se transformou na “Sapecada Pinhão no Gelo“.

A Sapecada é um dos processos mais tradicionais de preparo do pinhão, onde é feita uma fogueira com as grimpas de Araucárias e os pinhões são colocados diretamente no meio dessa fogueira, deixando o pinhão com um sabor especial. Mas no caso do prato criado por Cau Bolzani, o gelo da superfície congelada d’água serviu como uma bandeja de pedra e como um ingrediente especial para fazer a fogueira com grimpas e sapecar o pinhão diretamente no gelo.

Sem dúvida, um prato congelantemente genial que só ele e unicamente ele teve prazer de degustar.

Veja o Vídeo: