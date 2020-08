A Serra Catarinense voltou a ter registro de temperaturas negativas durante o amanhecer desta terça (04) quando o termômetro das Estações Keiser assinalaram a marca de -3,2ºC na cidade de Bom Jardim da Serra, sendo o sétimo dia consecutivo de temperaturas negativas na Serra Catarinense desde o dia 29 de julho. Todos os dias de Agosto tiveram marcas negativas.

Já em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve da neve, a 3km do centro de São Joaquim, foi onde o gelo apareceu com maior intensidade recobrindo os campos de branco. A estação G. Hugen obteve o registro de -0.9ºC no local. Os animais tiveram dificuldade para pastar nas primeiras horas do dia e a paisagem revelou mais um amanhecer típico do inverno da Serra Catarinense.

Já se somam 57 dias com marcas negativas e 84 dias com geada no ano de 2020 no Topo da Serra.

Abaixo dos 5°C Estações padronizadas (governo e particulares):

-3,4 L.Régis*

-3,2 Vargem Bonita*

-3,2 B.Jardim*

-3,2 Painel/G.Hugen

-2,4 Fraiburgo*

-2,2 Água Doce*

-0,9 S.Joaquim*

-0,2 Urupema**

1,0 Caçador**

1,3 Urubici*

1,6 Curitibanos/UFSC**

1,7 Rio Rufino**

3,0 Rio das Antas**

3,1 Videira**

3,2 Ibiam**

3,3 Frei Rogério**

3,3 Santa Cecília**

3,4 Vargem**

3,5 Porto União**

3,7 Monte Castelo**

3,8 B.Retiro**

3,9 Major Vieira/Inmet

4,0 Monte Carlo**

4,3 Campos Novos/Inmet

4,4 Três Barras

4,5 Ponte Alta do Norte**

4,7 Lages**

4,7 Luzerna/Roberto

4,9 Bela vista do Toldo**

9,9 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri

(Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer – Climaterra/Central do Tempo)

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online