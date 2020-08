Frio extremo! Serra Catarinense novamente congelada com a marca de -7.9ºC

A Serra Catarinense voltou a obter registro de temperaturas negativas durante o gélido amanhecer deste sábado (08) com uma forte geada e congelamento da superfície d’água.

A menor temperatura foi registrada na Terra do Gelo, em Bom Jardim da Serra, através da Rede de Estações Keiser que assinalou a marca de -7.9ºC.

Em São Joaquim, no Vale da Invernadinha o rompimento de canos d’água provocou o congelamento de uma árvore, As roupas congelaram no varal e uma densa camada de gelo recobriu os campos na baixadas.

Negativo ao amanhecer em todos os dias de agosto até agora e o décimo primeiro dia seguido.

Abaixo dos 5°C Estações padronizadas (governo e particulares)

-7,9 B.Jardim*

-4,1 S.Joaquim*

-3,2 Vargem Bonita*

-2,7 Urupema**

-2,6 Água Doce*

-2,3 Urubici**

-1,9 L.Régis*

-1,0 Painel*

0,1 Fraiburgo*

1,2 Rio Rufino**

1,6 B.Retiro**

1,7 Caçador**

2,5 Frei Rogério**

2,6 Itaiópolis/F.Backendorf

3,2 Lages**

3,5 Rio das Antas**

3,6 Palmeira**

3,7 Irineópolis**

3,8 Ponte Alta do Norte**

3,8 Curitibanos/UFSC**

3,9 Joinville/serra/DSoares

4,5 Três Barras**

4,6 Monte Castelo**

4,7 Videira**

4,9 Ibiam**

4,9 Monte Carlo**

9,7 Florianópolis**

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Vejas as imagens:

Veja o Vídeo:

Fotos Mycchel Legnaghi | São Joaquim Online