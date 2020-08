Ovelhas na geada! Serra Catarinense está a 13 dias consecutivos com temperaturas negativas ao amanhecer

A Serra Catarinense voltou a obter temperaturas negativas durante o amanhecer desta segunda (10) quando o termômetro da Rede de Estações Keiser assinalou a marca de -1.1ºC no Vale do Pericó, ha cerca de 25km do centro de São Joaquim. Já em Bom Jardim da Serra a mínima foi de -1,7ºC.

No interior, os animais tiveram dificuldade para pastar com o campos recobertos de gelo, mas isso não pareceu nenhum problema, ao contrário, foi uma repleta diversão para as ovelhinhas menores que brincavam na geada na localidade de Morro do Tigre, bem próximo ao Vale do Pericó.

Já são 13 dias consecutivos de geada e temperaturas negativas durante o amanhecer na Serra Catarinense que vem obtendo estes registro desde o dia 29 de julho e em todos os 10 dias de agosto. Essa já é a geada de número 89 e já se somam 63 dias com marcas negativas no topo da Serra Catarinense ao longo do ano de 2020.

As mínimas abaixo dos 7°C Estações padronizadas (governo e particulares):

-1,7 B.Jardim*

-1,1 S.Joaquim*

-0,4 Painel/G.Hugen

0,9 Água Doce*

1,1 Lebon Régis*

1,3 Fraiburgo*

2,3 Vargem Bonita*

2,9 curitibanos/UFSC**

3,7 B.Retiro**

4,1 Frei Rogério**

4,1 Monte Castelo**

4,2 Rio Rufino**

4,4 Major Vieira**

4,7 Itaiópolis**

4,8 Papanduva**

4,8 Ponte Alta do Norte**

5,0 Bela Vista do Toldo**

5,2 Três Barras**

5,3 Caçador**

5,6 Vargem**

5,8 Ibiam**

5,8 Irineópolis**

6,0 Mafra**

6,2 Santa Cecília**

6,3 Rio Negrinho/Inmet

6,3 Brunópolis**

6,5 S.Bento do Sul**

6,8 Videira**

*Estações Keiser

**Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer – Climaterra e Central do Tempo)

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online