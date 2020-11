Geada fraca marca amanhecer gelado em São Joaquim

O Vale da Invernadinha, situado a cerca de 11km do cento de São Joaquim obteve o registro de geada durante o amanhecer deste sábado (07).

Além da geada fraca qe recobriu parte do vale, o a Invernadinha registrou a temperatura de 1.6ºC de acordo com a Estação G. Hugen.

Já se somam 122 dias de geada e 78 dias com marcas negativas em Santa Catarina em 2020.

Imagem carolina de Oliveira

Geada fraca ao amanhecer na Serra e pontos bem isolados do Centro e Planalto Norte de SC. De tarde poderá ir a 37/40°C na região de Itapiranga/Extremo Oeste.

Abaixo dos 10°C

1,6 S.Joaquim/G.Hugen

1,8 B.Jardim*

1,9 Painel/G.Hugen

2,6 Fraiburgo*

3,4 Joinville/Serra/DSoares

3,5 Urubici**

4,3 L.Régis*

5,1 Urupema**

5,6 Vargem Bonita*

6,2 S.Bento do Sul**

6,3 Monte Castelo**

6,5 Três Barras**

6,6 Rio Negrinho**

7,1 Bela Vista do Toldo**

7,2 Major Vieira/Inmet

7,3 Frei Rogério**

7,3 Campo Alegre**

7,3 B.Retiro**

7,4 Canoinhas**

7,7 Santa Cecília**

7,7 Itaiópolis**

7,9 Papanduva**

8,1 Tangará**

8,1 Água Doce**

8,2 Rancho Queimado**

8,2 Garuva/Serra/DSoares

8,5 Monte Carlo**

8,5 Rio Rufino**

9,0 Caçador**

9,6 Vidal Ramos/C.G

9,6 Irineópolis**

9,9 Videira**

*Fernando Keiser

Epagri

12,5 Florianópolis

Estações padronizadas (governo e particulares)

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

19 julho

20 agosto

8 setembro

9 outubro

6 novembro