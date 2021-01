PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 16 e 17 DE JANEIRO DE 2021

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SÁBADO

Alterna intervalos de sol e poucas nuvens a momentos de nublado, abafado devido ao ar quente e úmido. Possibilidade de…………...https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura alta de tarde e abafado em quase toda SC. Ainda agradável ao amanhecer, um pouco frio no topo da Serra. Mínimas entre 11/14°C (maior parte de SC entre 16/21°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) e 13/16°C em alguns pontos de baixadas entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos. Máximas oscilando entre 32/35°C (maior parte de SC entre 27/32°C) em pontos do Extremo Oeste e Litoral Sul.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: risco de tarde/noite em SC e mais para as de média a longa duração. No Nordeste de SC e Grande Fpolis algum risco no começo do dia. Risco para quem quer fazer silagem. Bom para quem precisa fazer adubação de cobertura. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► fechando a janela para o replantio ou plantio da safra de verão em SC nas áreas acima dos 500/700 m e algum risco até meados de fevereiro nas outras áreas. Para milho silagem até meados de fevereiro ainda é possível, mais arriscado nas áreas acima dos 500/600 m devido ao risco de frio mais forte em abril/maio. Teremos o risco de frio cedo e chuva irregular mais à frente. Com o calor e umidade nos próximos dias teremos boas condições para doenças de verão (especialmente as podridões) e pragas de verão, na fruticultura a mosca da fruta terá ótimas condições.

►Nas fruteiras de clima temperado como uva, pera e maçã, teremos dias com condições não tão boas para tratamentos, pois terá chance de chuva todos os dias e geralmente melhor de manhã/começo da tarde onde o risco é mais baixo para os tratamentos. Maior risco para os de longa duração. O calor e umidade nos próximos dias serão favoráveis a podridões e pragas de verão. Quem precisa fazer feno terá que ser ágil, geralmente de manhã/começo da tarde as condições são mais favoráveis (risco baixo de chuva), tirando partes do Nordeste de SC mais perto do mar onde o risco é maior.

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safrinha de verão (onde for possível). Nas áreas mais frias já não é mais aconselhável o plantio do milho para grão, para silagem até fins de janeiro, assim como o feijão, evitando as baixadas (acima dos 1200 m).

► No plantio do milho/feijão nas áreas acima dos 1000/1200 m ainda terá algum risco de frio forte em alguns dias durante o verão nas baixadas e fundo de vales (facilita a doenças de frio, mais no feijão e soja e o risco mínima de geada bem isolada. Em outras regiões onde o calendário ainda é favorável estará bom para o plantio ou replantio até fins de janeiro, depois fica muito arriscado para milho (grão duro), soja e feijão, sendo até meados de fevereiro (abaixo dos 600/500 m para feijão, com risco).

DOMINGO

Começa a mudar o tempo em SC devido a aproximação de uma frente fria no RS. Possibilidade de…………...https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura alta de tarde e abafado em parte de SC. Começa a cair um pouco no Oeste. Mínimas entre 12/15°C (maior parte de SC entre 18/23°C) em alguns pontos de baixadas e vales do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema) e 15/18°C em alguns pontos de baixadas entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos. Máximas variando entre 33/36°C (maior parte de SC entre 28/33°C) em pontos do Litoral Sul e Baixo Vela do Itajaí.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: risco de tarde/noite em SC. No Oeste, Meio Oeste e Serra já pode ter risco de manhã. Risco para quem quer fazer silagem. Bom para adubação de cobertura. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 1 dia/geada e 0 dias com marcas negativas em SC.

0 DIAS COM NEVE E 0 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 14/1/2021

Extremas de SC registrados ontem. 13/1/2021 e hoje, 14/1/2021 EM Estações padronizadas (governo e particulares)

MÁXIMA, ONTEM; 20,6°C/ 35,0°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 20,1°C/ 36,2°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 10,5°C/ 15,2°C B.JARDIM/M.IGREJA/INMET

HOJE; 9,7°C/ 13,4°C B.JARDIM/M.IGREJA/INMET

CAPITAL/INMET HOJE; 22,4°C/ 24,5°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 22,5°C/ 26,0°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 21,4°C/ 25,4°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 20,8°C/ 25,2°C

RATONES/CHEIRO VERDE; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 21,4°C/ –°C

UFSC/RESSACADA; 21,2°C/ 24,2°C

UFSC; 21,5°C/ 26,2°C

MAFRA/EPAGRI; 17,1°C/ 22,8°C

CHAPECÓ/INMET; 20,2°C/ 28,5°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 12,6°C/ 20,7°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 11,4°C/17,7°C/CRUZEIRO/EPAGRI

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 14/1/2021

EXTREMO OESTE E OESTE; 14,6°C ÁGUA DOCE* E 36,2°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MEIO OESTE; 14,2°C TANGARÁ* E 29,7°C OURO*

CENTRO; 14,4°C L.RÉGIS* E 24,0°C BRUNÓPOLIS*

PLANALTO SUL/SERRA; 9,7°C B.JARDIM/INMET E 27,5°C S.JOAQUIM*

TOPO DA SERRA >1200 m; 9,7°C B.JARDIM/INMET E 25,6°C S.JOAQUIM*

LITORAL SUL; 14,8°C STA ROSA DE LIMA/PWS E 26,1°C JAGUARUNA*

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 20,5°C ÁGUAS MORNAS* E 26,2°C FLORIANÓPOLIS/UFSC

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 15,0°C RANCHO QUEIMADO* E 25,4°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 19,0°C CORUPÁ* E 27,2°C TIJUCAS*

VALE DO ITAJAÍ; 16,3°C VIDAL RAMOS/C.G. E 27,4°C AGRONÔMICA*

PLANALTO NORTE; 13,2°C GARUVA/SERRA/DSOARES E 23,8°C C.ALEGRE*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 0 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 05h: 38

PÔR DO SOL; 19h: 20

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA