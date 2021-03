Geada em pleno verão volta a cobrir de branco o Vale do Caminhos da Neve

A madrugada fria revelou o que poucos esperam nessa época do ano: um amanhecer gelado e com a presença de uma geada em pleno verão.

E foi assim o gélido amanhecer desta quinta, 11 de março, um dia assinalado pela presença da quarta geada do ano de 2021 que se formou no Vale do Caminhos da Neve, há cerca de 3km do centro de São Joaquim.

Uma fina camada de gelo se formou sobre as gramíneas, pasto e plantas mais rasteiras nas áreas de baixadas. A menor temperatura ficou na casa de 3.1ºC no Bairro Jardim Bandeira, próximo ao centro de São Joaquim.

Veja o vídeo:

As mínimas:

2,7ºC Urupema/Epagri-Ciram

3,1ºC S.Joaquim/Tadeu_Machado (Bairro Jardim Bandeira)

3,1ºC Vargem Bonita/Estações Keiser (Campos de Palmas)

Veja as imagens: