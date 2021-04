Geada em plena Sexta-feira Santa na Serra Catarinense

O Vale do Caminhos da Neve, a 3km do centro de São Joaquim, teve nova formação de geada nesta Sexta-feira Santa (02) de Abril de 2021 a temperatura registrada pela Estação G. Hugen (estação local) foi de 3°C.

Foi uma geada isolada, na parte oeste do Vale do Caminhos da Neve que provocou o congelamento de gotículas de orvalho sobre as gramíneas. O Gelompode ser visto, até mesmo, sobre a macela do campo que comumente é colhida nesta sexta-feira Santa como um rito religioso.

Esse foi a quinta geada no ano e a primeira geada de abril de 2021.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnahi / São Joaquim Online

Veja o vídeo:

Abaixo as mínimas abaixo dos 11°C

1,9 Urupema**

2,4 B.Jardim*

2,8 S.Joaquim*

3,1 Urubici**

3,7 Vargem Bonita*

4,7 Lebon Régis*

5,1 Fraiburgo**

5,9 Painel/G.Hugen

6,2 Água Doce*

7,1 Rio Rufino**

7,8 Bom Retiro**

8,6 Maravilha**

8,7 Joinville/serra/DSoares

8,8 Garuva/serra/DSaores

9,1 Curitibanos/UFSC**

9,2 Monte Castelo**

9,5 Papanduva**

9,6 São Bento do Sul**

9,7 Frei Rogério**

9,9 Lages/Inmet

10,0 Campo Belo do Sul**

10,3 Rio Negrinho**

10,5 Ponte Alta do Norte**

10,5 Itaiópolis/F.Backendorf

10,6 Major Vieira**

10,8 Vargem**

10,8 Santa Cecília**

10,8 Vidal Ramos/C.G

10,9 Leoberto Leal**

10,9 Palmeira**

10,9 Tangará**

15,8 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer