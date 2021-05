A cidade de São Joaquim já registra a formação de geada durante o anoitecer de 12 de maio de 2021.

Com temperatura de 0°C no Vale do Caminhos da Neve os carros já estão recobertos por uma fina camada de gelo assim como as gramíneas na relva.

A temperatura tende a baixar ainda mais e aa formação de geada se estenderá por toda a cidade. No capô dos automóveis já é possível raspar a camada de gelo.

Veja o Vídeo: