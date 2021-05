Frio extremo faz superfície de pequeno lago congelar no Caminhos da Neve

A Serra Catarinense teve mais um amanhecer gelado nesta quinta (27) quando os termômetros atingiram novamente temperaturas bem abaixo de zero.

A menor temperatura foi registrada no município de Painel que chegou na casa dos -6.5ºC em dados fornecidos pela Estação G-Hugen e como resultado os campos ficaram todos esbranquiçados recobertos pela geada.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve a superfície de um pequeno lago congelou completamente e os estilhaços de gelo serviram para mostrar o frio extremo do Caminhos da Neve.

Já no Vale da Invernadinha a 11km do centro de São Joaquim os pomares de maçã ficaram também abaixo de geada e com a paisagem típica dos ares invernais na Serra Catarinense.

Imagens Paulo Oliveira e Raquel Oliveira

As mínimas de quinta 27:

-6,5 PAINEL/G.HUGEN

-5,8 BOM JARDIM/F.KEISER

-4,7 SÃO JOAQUIM/F.KEISER

-3,5 URUPEMA/EPAGRI

-3,1 VARGEM BONITA/F.KEISER

Estações padronizadas (governo e particulares) – Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online