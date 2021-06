PREVISÃO DO TEMPO PARA O DIA 24 DE JUNHO DE 2021

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

ALERTA METEOROLÓGICO ESPECIALMENTE PARA AS REGIÕES DO OESTE, MEIO OESTE E SERRA, ALGUMAS ÁREAS DO LITORAL SUL DE SC, RS E SUDOESTE DO PR.

Quinta-feira (24/06): Potencial para o desenvolvimento de fortes temporais podendo se converter a tempestades severas (granizo e vendavais com transtornos em algumas cidades, ESPECIALMENTE DEVIDO AO VENTO – ATENÇÃO A REDE ELÉTRICA) com destaque para as cidades do Oeste, Meio Oeste, Serra, alguns pontos do Litoral Sul e de forma bem isolada nas outras regiões de SC.

Alto risco de temporais (chuva forte, granizo, raios e vendavais acima dos 80/100 km/h). Atenção com transtornos em alguns municípios principalmente por conta do vento forte.

Sistema Meteorológico: Essa situação do tempo é favorecida pela formação de uma nova frente fria associada a um centro de baixa pressão pela região Sul do Brasil em combinação com o intenso ingresso de ar quente e úmido proveniente da região amazônica em combinação com perturbações de ondas curtíssimas nos níveis médios da troposfera. Atmosfera bem dinâmica e bem propicia para a formação de supercélulas (tempestades severas) e linhas de instabilidades.

Ronaldo Coutinho/ Piter Scheuer

QUINTA FEIRA

Áreas de instabilidades organizadas pela aproximação de uma frente fria associada a um centro de baixa pressão, favorece a formação de pancadas de chuva acompanhada………..https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura baixa ao amanhecer (mais nas áreas altas) e amena de tarde. Mínima entre 1/4°C (maior parte de SC entre 8/13°C) em alguns pontos do Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema com risco baixo de geada isolada nas baixadas na madrugada) e 5/8°C em alguns pontos (baixadas e vales) entre os Campos de Palmas a região de Fraiburgo/Curitibanos/Lages. Máximas oscilando entre 22/25°C (maior parte de SC entre 16/21°C) em pontos do Litoral e Nordeste de SC.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: regular a ruim para as de média e longa duração. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Maio; abaixo da média na temperatura, as estações ficaram abaixo da média na temperatura e com extremos bem acentuados, tendo recorde de mínima no dia 26 com -9,0°C em B. Jardim da Serra e -8,9°C em Painel, as menores marcas já registradas em SC e Brasil em maio. As geadas foram mais amplas e fortes e ficaram acima da média (pouca chuva, e mais massas de ar frio e seco, favoreceu a mais dias com geada). Outro destaque foi a chuva com valores abaixo da média em grande parte de SC e com muita irregularidade. A estiagem se mantém e começa a preocupar no abastecimento em diversas cidades, no litoral foi mais suave e até acima da média em várias estações. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter).

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã; o frio segue com qualidade para as fruteiras de clima temperado e cereais e pastagens de inverno até o fim de junho e boa chance de se manter na primeira quinzena de julho. Até o momento o inverno segue muito bom para as fruteiras de clima temperado. Mantém a atenção com as doenças em hortas comerciais em relação a doenças de clima frio, muita umidade e temperatura ideal para as doenças (ferrugem e antracnose, especialmente nas culturas como tomate/batata a requeima entre outras). Para mexer no solo a umidade está alta no Vale do Itajaí e Leste de SC, desaconselhável na maioria das localidades. Risco de danos por frio nas fruteiras de clima tropical (especialmente banana e maracujá)

►Neste ano o risco para safrinha de milho (PR ao norte) será grande em virtude do atraso no seu plantio. Risco alto de estiagem nos primeiros meses (PR, MS, Triângulo Mineiro e SP) e mantém o tempo seco no Centro Oeste e TO. Outro fator de peso poderá ser a geada entre junho/julho no PR, MS, Sul e Oeste de SP, Paraguai e, menor chance no Triângulo Mineiro. A La Nina estará atuando em 2021. Em SC acompanhe no canal do tempo; https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

24 maio

16 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 57 dias/geada e 32 dias com marcas negativas em SC.

0 DIAS COM NEVE E 0 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DE SC, 23/6/2021

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (23/6/21)

-1,4 S.JOAQUIM/F.KEISER

-0,6 PAINEL/G.H.

0,3 B.JARDIM/F.K

2,9 URUBICI/EPAGRI

3,0 FRAIBURGO/ROBERTO

MÁXIMA (23/6/21)

23,2 ITAPIRANGA/SR WOLFGANG

23,0 GARUVA/EPAGRI

22,9 MONDAÍ/F.BACKENDORF

22,3 FLORIANÓPOLIS/EPAGRI

22,3 BRUSQUE/C.G.

(23/6/21)

MÍNIMA/SC; -1,4°C/ 14,4°C S.JOAQUIM/F.K

MÁXIMA/SC; 23,2°C/ 11,6°C ITAPIRANGA/SR WOLFGANG

23/6/2021

CAPITAL/INMET HOJE; 13,4°C/ 21,5°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 12,9°C/ 20,8°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 12,4°C/ 22,3°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 13,6°C/ 21,8°C

RATONES/CHEIRO VERDE; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 10,6°C/ 18,9°C

MAFRA/EPAGRI; 10,8°C/ 16,9°C

CHAPECÓ/INMET; 12,4°C/ 19,2°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 4,0°C/ 12,4°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; -1,4°C/ 14,4°C/BANDEIRA/TADEU

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 32 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA QUINTA FEIRA

NASCER DO SOL; 07h:12

PÔR DO SOL; 17h: 33

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA