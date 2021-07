PREVISÃO DO TEMPO PARA O DIA 3 DE JULHO DE 2021

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SEXTA FEIRA

O ar seco e frio que cobre o estado de SC, inibe o processo de formação de nuvens carregadas favorecendo um dia de tempo firme e ensolarado na maioria das regiões. Formação de geada

Temperatura muito baixa ao amanhecer e noite e começa a ficar mais agradável de tarde, ainda frio nas áreas altas de SC. Mínima entre -4/-1°C (maior parte de SC entre 2/7°C) em alguns pontos de baixadas no Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema, geada forte). Entre -1/2°C em alguns pontos (baixadas e vales) na região dos Campos de Palmas em direção a região de Fraiburgo/Curitibanos/Lages. Máximas oscilando entre 21/24°C (maior parte de SC entre 14/19°C) em pontos do Litoral (mais ao Sul) e áreas próximas e pontos isolados do Oeste/Extremo Oeste. Geada em vários pontos entre o Oeste aos Planaltos, mais nas baixadas e vales onde não tiver nevoeiro. Muita atenção com a população carente em relação ao frio, risco de hipotermia nas grandes cidades.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: no geral boa. O frio incomoda no começo da manhã em boa parte do Estado. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Maio; abaixo da média na temperatura, as estações ficaram abaixo da média na temperatura e com extremos bem acentuados, tendo recorde de mínima no dia 26 com -9,0°C em B. Jardim da Serra e -8,9°C em Painel, as menores marcas já registradas em SC e Brasil em maio. As geadas foram mais amplas e fortes e ficaram acima da média (pouca chuva, e mais massas de ar frio e seco, favoreceu a mais dias com geada). Outro destaque foi a chuva com valores abaixo da média em grande parte de SC e com muita irregularidade. A estiagem se mantém e começa a preocupar no abastecimento em diversas cidades, no litoral foi mais suave e até acima da média em várias estações. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter).

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã; o frio segue com muita qualidade para as fruteiras de clima temperado e cereais e pastagens de inverno até meados de julho pelo menos! Até o momento o inverno segue muito bom para as fruteiras de clima temperado. Mantém a atenção com as doenças em hortas comerciais em relação a doenças de clima frio, muita umidade e temperatura ideal para as doenças (ferrugem e antracnose, especialmente nas culturas como tomate/batata a requeima entre outras). Para mexer no solo a umidade está alta no Vale do Itajaí e Leste de SC, desaconselhável na maioria das localidades. Segurar o transplante de fumo se for possível, não tem chuva nos próximos dias. Risco de danos em fruteiras bem precoces temperadas (fruta de caroço). Atenção com tanques de peixes de clima mais quente, o frio pode prejudicar.

Adubação de cobertura no trigo não é recomendável, sem chuva nos próximos dias.

Muita atenção com o aquecimento de suínos e aves (filhotes de poucos dias) próximos dias. Atenção com cultivos comerciais de plantas tropicais com atenção ao frio (risco de danos).

Neste ano o risco para safrinha de milho (PR ao norte) será grande em virtude do atraso no seu plantio. Risco alto de estiagem nos primeiros meses (PR, MS, Triângulo Mineiro e SP) e mantém o tempo seco no Centro Oeste e TO. Outro fator de peso poderá ser a geada entre junho/julho no PR, MS, Sul e Oeste de SP, Paraguai e, menor chance no Triângulo Mineiro. A La Nina estará atuando em 2021.

Vídeo no domingo dia 27 sobre a forte onda de frio que está a caminho, no decorrer da tarde.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

24 maio

18 junho

1 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 60 dias/geada e 36 dias com marcas negativas em SC.

0 DIAS COM NEVE E 0 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DE SC, 1/7/2021

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (1/7/21)

-4,4 FRAIBURGO/F.KEISER

-4,3 L.RÉGIS/F.K.

-3,7 S.JOAQUIM/G.H

-3,4 PAINEL/G.H

-3,3 URUPEMA/EPAGRI

OBS; AS 5 MENORES DE SC E BRASIL EM 2021(**25 E *26 MAIO);

-12,0 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/PWX EM 1/7/2021

-9,9 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/INMET EM 1/7/2021

-9,0 BOM JARDIM/F.KEISER EM 26/5

*-8,9 PAINEL/G.HUGEN

**8,1 VARGEM BONITA/F.K

MÁXIMA (1/7/21)

21,5 PRAIA GRANDE/EPAGRI

21,2 GARUVA/EPAGRI

21,1 ÁGUAS MORNAS/EPAGRI

20,8 CRICIÚMA/EPAGRI

20,8 SCHROEDER/EPAGRI

(1/7/21)

MÍNIMA/SC; -4,4°C/ 14,6°C FRAIBURGO/F.K

MÁXIMA/SC; 21,5°C/ 8,6°C PRAIA GRANDE/EPAGRI

1/7/2021

CAPITAL/INMET HOJE; 8,6°C/ 16,4°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 7,5°C/ 16,2°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 7,6°C/ 16,6°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 9,8°C/ 19,9°C

RATONES/CHEIRO VERDE; –°C/ –°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 9,1°C/ 18,3°C

MAFRA/EPAGRI; -0,1°C/ 16,2°C

CHAPECÓ/INMET; 1,4°C/ 17,1°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 0,0°C/ 13,5°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; -3,7°C/ 15,1°C/STO ANTÃO/G.H

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 36 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA SEXTA FEIRA

NASCER DO SOL; 07h:13

PÔR DO SOL; 17h: 34

