ALERTA DE FRIO! Intensa massa de Ar Polar derruba as temperaturas

Indicativo de frio intenso entre os dias 18, 19, 20, 21 e 22 de julho (domingo, segunda a quinta-feira) devido o ingresso de uma forte massa de ar polar continental (centro de alta pressão) sobre a região Sul do Brasil promovendo dias de tempo firme e ensolarados. Formação de geada ampla e até severa em algumas áreas de SC com destaque para os setores do Oeste, Meio Oeste, Serra e Planaltos onde as mínimas permanecem abaixo de 0ºC (temperaturas negativas na maioria das cidades) e de forma menos abrangente no Litoral e Vale do Itajaí (com pontuais negativos).

TEMPERATURA: Máximas variando entre 6/10ºC no Oeste e Meio Oeste, 9/11ºC no Planalto Norte, 4/7ºC no Topo da Serra, 5/8ºC na região de Lages, 15/17ºC no Litoral Sul e entre 17/20ºC no Litoral Norte, Grande Florianópolis e Baixo Vale do Itajaí. No auge do frio, mínimas oscilando entre 0/-5ºC na maior parte de SC com valores de mínimos entre -7/-10ºC (grande chance de quebrar de quebrar o recorde do ano em Bom Jardim da Serra) entre os Campos de Palmas, Centro e Topo da Serra.

Agricultura: bananicultores, fumicultores, hortas comerciais, plantas ornamentais, frutas tropicais (maracujá entre outras culturas), variedades precoces de frutas de clima temperado (danos por geada), piscicultura tropical, maquinário agrícola (anticongelante) do Oeste aos Planaltos. Pontuais de danos por geada em culturas sensíveis ao frio no Vale do Itajaí (médio/alto vale), Grande Fpolis (também no cinturão verde) e pontuais no Litoral Sul perto da Serra Geral.

Atenção à população carente, especialmente aos moradores de rua nas grandes cidades de SC. Risco de hipotermia.

Formação de geada/gelo em trechos de rodovia altas de SC, mais no Topo da Serra (respeitar a sinalização).

O frio também será intenso no RS e PR e Algum risco na área de café em SP/MG, além das lavouras de trigo que estiverem entrando ou/fase reprodutiva.

OBS: em relação a condição de neve somente no sábado ou domingo é que será dado algum aviso a respeito se necessário.

Por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer