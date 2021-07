A Serra Catarinense voltou obter registro de temperaturas negativas durante o amanhecer desta quarta (21) quando os termômetros chegaram na casa do -8.7°C no município de Bom Jardim da Serra com o registro da Rede de Estações Keiser.

Em São Joaquim o Vale do Caminhos da Neve ficou recorberto de uma considerável camada de gelo transformando a paissagem em um exuberante cenário invernal durante as primeiras horas do dia.

Já se somam 50 dias com marcas negativas em Santa Catarina e 78 dias com geada no Topo da Serra. Pelo menoa 35 municípios tiveram registro negativo durante o amanhecer desta quarta feira.

As mínimas do estado:

-8,7 B.Jardim*

–7,2 Painel/G.H

-6,1 S.Joaquim/Tadeu

–5,4 Água Doce*

-5,2 Urupema**

–5,0 Lebon Régis*

-4,9 Vargem Bonita*

–4,5 Urubici**

-4,4 Fraiburgo*

–3,7 Campo Alegre/DSoares

-3,0 Ponte Alta do Norte**

–2,8 Joinville/serra/DSoares

-2,8 Caçador**

–2,6 Major Vieira/Inmet

-2,6 Curitibanos/UFSC**

–2,3 Monte Castelo**

-2,3 Rio Rufino**

–2,2 Itaiópolis**

-1,9 Frei Rogério**

–1,9 Mafra/Jean Alex

-1,8 Papanduva**

–1,5 Otacílio Costa**

-1,4 Major Gercino/Guto

–1,4 Porto União**

-1,3 Três Barras**

–1,2 Bom Retiro**

-1,2 Rio das Antas**

–1,2 Rio Negrinho/Inmet

-1,0 Santa Cecília**

–0,8 São Bento do Sul**

-0,8 Lages**

–0,7 Ibiam**

-0,6 Canoinhas**

–0,4 Brunópolis**

-0,4 Irineópolis**

*Estações Keiser

** Epagri

4,8 Florianópolis**

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online