80 dias de Geada no Brasil e frio constante

Com o registro na manhã desta sexta-feira (23) no Vale da Invernadinha, a cerca de 11km do centro de São Joaquim, o topo da serra obteve a marca de 80 geadas no ano de 2021 sendo um inverno emblemático e já com 5 dias de neve.

A menor temperatura foi registrada em Delfim Moreira, no estado de Minas Gerais que chegou a incrível marca de -10.1ºC. Já na Serra Catarinense a menor temperatura foi obtida pela Rede de Estações Keiser com -6.2ºC em Bom Jardim da Serra.

Já em São Joaquim, o Vale da Invernadinha amanheceu recoberto de gelo, os pomares de maçã estavam branquinhos e o gado aguardava o nascer do sol para que derretesse o gelo e continuassem a pastar.

As mínimas de Santa Catarina:

-6.2ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-5.6ºC Painel / G.Hugen

-4.7ºC Campo Alegre / D.Soares

-4.0ºC São Joaquim / G. Hugen

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online