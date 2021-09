Dois tornados atigiram áreas de reflorestamento no Oeste Catarinense

As imagens que chegam mostram a intesidade e destruição causada pelos ventos após a formação, de pelo menos, “dois tornados” que atingiram áreas de reflorestamento no oeste catarinense na manhã desta terça (21) nas cidades de Seara e Irani.

Os pinheiros tiveram seu caule partido, entre o meio e próximo ao solo, em um corredor retilíneo onde passou o tornado, provocando um rastro de destruição em meio a floresta no interior de Irani, no oeste catarinense, por conta da propagação de tempestades convectivas associadas a uma frente fria no decorrer manhã desta terça-feira (21).

Além de Irani, uma parte de reflorestamento foi danificado por ventos da mesma intensidade no interior de Seara.

Esse é terceiro tornado registrado no Oeste de Santa Catarina em menos de uma semana.

1º 14/09/2021 – Tornado em Guatambu

2º 21/09/2021 – Tornado em Seara

3º 21/09/2021 – Tornado em Irani