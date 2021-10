07 de Outubro e São Joaquim amanhece como? “Recoberto de gelo”

A cidade de São Joaquim obteve um novo registro de geada durante o amanhecer desta quinta (07), quando os termômetros da Estação GHJ atingiram a marca de 3.0ºC no Vale do Caminhos da Neve e com isso a fomação de finos cristais de gelo que recobriram, de forma isolada, uma grande parte do Vale que tem a altitude de cerca de 1.223m.

Houve também a formação de gelo sobre o para-brisa dos automóveis que era possível raspar. Essa foi a segunda geada no mês de outubro e a de número 112 do ano de 2021 no Topo da Serra Catarinense.

As mínimas abaixo dos 12°C

3,0ºC S.Joaquim/GHJ

3,6ºC B.Jardim / Estações Keiser

5,9ºC Lages/Epagri

6,5ºC Painel/Estações Keiser

6,6ºC Urubici/Epagri

6,9ºC Urupema/Epagri

7,3ºC Campo Belo do Sul/Epagri

7,4ºC Timbé do Sul/Epagri

8,5ºC Santa Rosa de Lima/serra/PWS

8,8ºC Rancho Queimado/Epagri

9,6ºC Celso Ramos/Epagri

9,8ºC Alfredo Wagner/Epagri

9,8ºC Tangará/Epagri

10,2ºC Ilhota/Serra/PWS

10,4ºC Vargem/Epagri

10,8ºC Campos Novos/Epagri

11,0ºC Curitibanos/Inmet

11,0ºC Praia Grande/Epagri

11,1ºC Chapadão do Lageado/Epagri

11,1ºC Zortéa/Epagri

11,2ºC Ituporanga/Epagri

11,2ºC Vidal Ramos/C.G.

11,2ºC Monte Carlo/Epagri

11,2ºC Rio Rufino/Epagri

11,4ºC Bocaiana do Sul/Epagri

11,5ºC Fraiburgo/Epagri

11,6ºC Petrolândia/PWS

11,6ºC Turvo/Mário Zatta

11,7ºC Brunópolis/Epagri

11,7ºC São Cristóvão do Sul/Epagri

11,7ºC Concórdia/SSCK

11,9ºC Palmeira/Epagri

11,9ºC Frei Rogério/Epagri

15,5 Florianópolis/Epagri

Dados Coletados em Estações padronizadas (governo e particulares)

Por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online