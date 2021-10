Frio! Número de geadas consecutivas impressiona em São Joaquim

Geada e baixas temperaturas está se formando desde a noite de domingo em São Joaquim

São Joaquim voltou a ter registro de geada durante o amanhecer desta quinta-feira (28), permeando a área urbana e também os campos das baixadas. Além de São Joaquim outros municípios da Serra Catarinense, como Bom Jardim da Serra, também obteve condições de geada durante o gélido amanhecer.

No Vale do Postinho, a 7km do centro de São Joaquim, foi onde a geada atingiu uma maior intensidade deixando grande parte do vale recoberto de gelo.

Porém, o que chama a atenção é fato que esta foi a primeira vez que São Joaquim registra 04 alvoradas com geadas seguidas na área urbana (05 dias de geada contando com a noite de domingo) somente no mês de outubro, um fenômeno até então nunca antes observado em condições climáticas. Foi também a primeira vez que se registra esse número de geadas seguidas no pátio da Climaterra (na área urbana de São Joaquim).

A mínima em São Joaquim foi registrada pela estação G.Hugen no Vale do Caminhos da Neve com a temperatura de 0,3 S.Joaquim/G.H. Essa foi a 10ª geada do mês de outubro somando 74 dias com marcas negativas e a geada de número 120 no ano de 2021.

Veja as imagens:

As mínimas

-0,2 B.Jardim/F.Keiser

0,3 S.Joaquim/G.H

2,2 Painel/F.K

2,3 Urupema/Epagri*

4,1 Urubici*

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer em estações padronizadas (governamentais e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online