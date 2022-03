O vale caminhos da neve em São Joaquim teve a Primeira geada de março, no amanhecer desta segunda-feira (28), no Município de São Joaquim, na Serra Catarinense que registrou a menor temperatura do estado.

3,6 S.Joaquim/Tadeu

3,9 Vargem Bonita/F.K

4,1 Painel/PWS

4,8 Urupema/Epagri

5,6 Urubici/F.K

Estações padronizadas (governo e particulares) Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online