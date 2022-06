Frio de -8.9ºC na região do Vale do Caminhos da Neve – A menor temperatura do ano no sul do Brasil

A Região Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim, obteve uma temperatura um tanto que interessante durante a madrugada e amanhecer deste último domingo (19) atingindo a mínima -8.9ºC e marcando a menor temperatura do ano na Serra Catarinense e a segunda menor do Brasil, perdendo apenas para a mínima de -11,4°C no Parque Nacional do Itatiaia (RJ) que quebrou o próprio recorde registrando a menor temperatura do ano no Brasil na estação do Campo Belo, localizada a aproximadamente 2.400 metros de altitude em 14 de junho.

No Climaterra também foi marcado a meno temperatura do ano, com -10.4ºC na relva (termômetro sobre a grama). O congelamento foi total em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Painel, urupema e demais cidades da Serra Catarinense.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.combr