Com temperaturas de -6,4º, amanhecer gelado na Serra Catarinense; Veja as imagens

Nesta sexta-feira, 19 de agosto de 2022 um amanhecer gelado na serra catarinense em São Joaquim com -5.3°C . Após resquícios de neve, a cidade amanheceu praticamente congelada.

Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura do ano no sul do Brasil nesta sexta-feira (19). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -6,4ºC na cidade nesta manhã. O registro ficou atrás apenas da região do Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, que neste ano teve mínima de -7ºC.

Amanhecer gelado em SC, recorde de agosto na estação do Inmet/B.Jardim (M.da Igreja) com -6,4°C.

-6,4 B.Jardim/Inmet

-5,4 Urubici*

-5,3 S.Joaquim/Caio Souza

-2,9 Urupema*

-2,6 Painel*

-2,1 Tangará*

-2,0 L.Régis**

-1,6 Água Doce**

-1,5 Fraiburgo/Roberto

-1,4 Bocaiana do Sul*

-1,1 Lages*

-1,1 Santa Cecília*

-1,0 Rancho Queimado/Inmet

-1,0 Caçador*

-0,9 Arroio Trinta*

-0,8 Campo Belo do Sul*

-0,8 Monte Carlo*

-0,8 Vargeão**

-0,8 Ponte Serrada*

-0,7 Vidal Ramos/C.Groh

-0,7 Curitibanos/UFSC*

-0,7 Rio das Antas*

-0,7 Bela Vista do Toldo*

-0,7 Campos Novos*

-0,3 Vargem Bonita**

-0,3 Iporã do Oeste/J.W.Thums

-0,2 Ouro Verde**

-0,2 Celso Ramos*

-0,2 Ponte Alta do Norte*

-0,2 Palmeira*

-0,2 Pinheiro Preto/Frutas Perazzoli

-0,1 Ibiam*

-0,1 Videira*

-0,1 Major Vieira*

0,0 São Miguel do Oeste*

0,0 Monte Castelo*

6,1 Florianópolis*

1,4 Guatambú/Piter Scheuer

-3,5 Climaterra

*Epagri

** PWS

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

IMAGENS MYCCHEL LEGNAGHI