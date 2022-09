Serra Catarinense amanhece com geada e temperaturas negativas

Em mais um amanhecer de setembro com registro de geada, que deixou novamente a paisagem branca na Serra catarinense e em São Joaquim no amanhecer deste domingo (11), no Vale da Invernadinha cerca de 11 km do centro da cidade como resultado de todo este frio houve o congelamento dos campos, e pomares de maçã.

-6,6 Bom Jardim/PWS*

-5,1 S.Joaquim/Prefeitura

-4,3 Urupema/Epagri**

-3,8 Painel*

-3,4 Urubici*

-2,9 Vargem Bonita*

-1,8 L.Régis*

-1,5 Fraiburgo*

-1,1 Água Doce*

-0,6 Curitibanos**

0,1 Lages**

0,1 São Cristóvão do Sul**

0,4 Caçador**

0,8 Frei Rogério**

8,7 Florianópolis**

6,2 Guatambu***

-1,5 Climaterra (-10,1°C relva)

Coutinho/***Piter Scheuer

Outra geada e negativas em SC.

Geadas (dias) em 2022/Topo da Serra/SC

2 Janeiro

5 Fevereiro

2 março

12 abril

18 maio

20 junho

20 julho

24 agosto

6 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2022; 109 dias/geada.

Dias com marcas negativas em SC/2022

1 março

6 abril

17 maio

15 junho

10 julho

19 agosto

6 setembro

Total; 74 dias com marcas negativas em SC.

4 DIAS/SC COM NEVE E 5 DIAS COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

130 dias/2021

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

109 dias/2018 (todos os meses com geada).

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens: Via Raquel Oliveira/ São Joaquim online