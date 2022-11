4 dias seguidos com amanhecer “abaixo de zero” na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve mais um registro de temperatura negativa durante o amanhecer desta última sexta (04), sendo o quarto amanhecer de abaixo de zero na Serra Catarinense desde o início do mês de novembro.

O frio trouxe muitas consequências aos agricultores que terão parte de sua safra comprometida devido às queimaduras a frio provocadas pela geada. Nos pomares de maçã os produtores da região da invernadinha, a 11km do centro da cidade, chegaram a fazer inúmeras fogueiras durante a madrugada na tentativa de salvar a produção.

O impacto da geada nos pomares de maçã de São Joaquim – imagens Volney Beckauser

Já no perímetro urbano de São Joaquim, os carros ficaram recobertos por uma considerável camada de gelo, sendo necessário a utilização de água aquecida, em chaleiras, para remover o gelo do para-brisa.

No Vale do Caminhos da Neve, a 3km do centro de São Joaquim, a temperatura registrada pela rede do INMET foi -0.7ºC . Sendo que essa, assinalou a geada de número 129 no ano de 2022 no topo da Serra.

Veja o vídeo:

As mínimas

-1.2° São Joaquim / Climaterra

-0.7° Caminhos da Neve / INMET

-0.1 Urubici / PWS

-0.4 Bom Jardim da Serra / PWS

1.3 Painel / PWS

3.5 Urupema / Epagri

3.9 Lages / Epagri

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas particulares e governamentais

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br

As imagens: