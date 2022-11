Décima geada de novembro deixa vegetação coberta de gelo no Vale da Neve

São Joaquim, na Serra catarinense, voltou a registrar geada e baixas temperaturas nesta quarta-feira (16) em pleno novembro na primavera. O fenômeno foi registrado no Vale do Caminhos da Neve e deixou a vegetação coberta de gelo nas primeiras horas da manhã.

Amanhecer gélido nesta quarta-feira em mais um Recorde de dias com geada no topo da Serra (136 dias), décima geada em novembro. Geada na Climaterra (4,4°C com -2,2°C na relva).

Décima geada de novembro e 136 dias no ano.

-0,5 B.Jardim/PWS

0,9 Painel/PWS

1,2 Vargem Bonita/PWS

1,3 S.Joaquim/Climaterra

1,7 Água Doce/PWS

2,2 Urupema/Epagri

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens: Mycchel Legnaghi