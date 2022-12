FRIO! Tudo branquinho em pleno 14 de dezembro de 2022 no Vale do Caminhos da Neve

Em pleno 14 de dezembro os campos voltam a ficar branquinhos de geada na Serra Catarinense

O frio trouxe de volta as baixas temperaturas durante o gélido amanhecer na Serra Catarinense. E em pleno 14 de Dezembro de 2022 voltou a gear.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, amanheceu esbranquiçado, recoberto por uma fina camada de gelo, relembrando a típica paisagem de inverno na Serra Catarinense, mas a curiosidade é que isso está acontecendo na metade do mês de dezembro, há poucos dias do verão. A estação oficial do município, inserida nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET obteve o registro de 3.1ºC

Veja o Vídeo:

O orvalho chegou a congelar nas plantas rasteiras na área central de São Joaquim, sendo possível, até mesmo, de raspar o gelo das plantas nas primeiras horas do dia. Essa foi a geada de número 142 no ano de 2022, sendo o ano que mais obteve geadas em termos de observação, superando as 135 geadas no ano de 2016.

As mínimas

2.4°C São Joaquim / PWS

3.1°C Caminhos da Neve-SJ / INMET

3.9°C Bom Jardim da Serra / PWS

4.1°C Painel / PWS

4.4°C Urupema / Epagri

4.6°C Urubici / Epagri

(Dados Compilados por Piter Scheur e Ronaldo Coutinho em Estações padronizadas poliarticulare e governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br