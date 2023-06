Geada recorrente no Vale do Caminhos da Neve provoca paisagem deslumbrante na Serra Catarinense

No amanhecer desta segunda-feira, dia 9 de junho, o Vale do Caminhos da Neve, localizado a 3 km do centro de São Joaquim, na Serra Catarinense, foi mais uma vez agraciado com uma paisagem tipicamente gelada. Uma espessa camada de gelo recobria a região, deixando-a esbranquiçada e encantadora aos olhos dos moradores e visitantes. Segundo os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação meteorológica do município registrou uma temperatura mínima de 0.3°C no Caminhos da Neve.

Essa marca negativa marcou o 12º dia consecutivo de geada no local, somando-se às impressionantes 46 ocorrências de geada ao longo deste ano de 2023. O mês de junho tem sido especialmente rigoroso, com todas as manhãs trazendo consigo a presença encantadora e desafiadora da geada.

Veja o vídeo:

As paisagens cobertas por gelo têm atraído a atenção de fotógrafos, turistas e apreciadores do clima frio. A combinação do Vale do Caminhos da Neve, com sua proximidade do centro de São Joaquim, e a beleza natural da Serra Catarinense tem transformado a região em um destino procurado para aqueles que desejam vivenciar o encanto do inverno em sua plenitude.

As mínimas

-3.2°C em Painel (PWS)

-1.6°C em São Joaquim (PWS)

-1.5°C em Bom Jardim (Epagri)

0°C em Urupema (Epagri)

0°C em Urubici (Epagri)

0.9°C em Fraiburgo (PWS)

2.1°C em Rio Rufino (Epagri)

Dados compilados de estações padronizadas particulares e governamentais.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online