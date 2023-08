Neste sábado, 12 uma tempestade assustou os moradores com granizo e ventos fortes. O evento climático, que durou cerca de 12 minutos, transformou a paisagem habitual da cidade em um espetáculo raro e impressionante.

Granizo e Ventos Intensos é registrado em São Joaquim

Pedras de granizo, algumas chegando a medir 0,4 cm, caíram do céu e que cobriu ruas, jardins e telhados com uma camada branca e gelada. A temperatura registrou a marca de 9,1°C, enquanto os ventos intensos acompanharam a tempestade, causando um balanço frenético das árvores e cau

Além do granizo e dos ventos, relatos indicam que uma trovoada forte acrescentou um elemento dramático ao cenário, com relâmpagos iluminando os céus e trovões ressoando através das montanhas. Os moradores de São Joaquim observaram com surpresa a combinação de elementos climáticos tão distintos ocorrendo simultaneamente.

Bom Jardim da Serra, cidade vizinha, também não escapou da ocorrência do granizo. Em alguns pontos da região, acumulações de gelo foram relatadas, porém, até o momento, não foram identificados danos significativos. As autoridades locais estão monitorando de perto a situação e orientam os moradores a tomarem as precauções necessárias para garantir a segurança diante de eventos climáticos extremos.

À medida que a região se recupera desse episódio meteorológico, resta aos moradores lembrar da capacidade da natureza de nos surpreender e reforçar a importância de estar preparado para as eventualidades climáticas em um mundo em constante transformação.