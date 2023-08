Será que está frio na Serra Catarinense? Geada recobre os campos no Caminhos da Neve

Uma geada intensa pintou de branco a paisagem urbana de São Joaquim, na Serra Catarinense, nesta manhã do dia 14 de agosto de 2023. Segundo dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Vale do Caminhos da Neve registrou uma temperatura mínima de -1.9ºC durante o amanhecer, o que resultou na formação de uma fina camada de gelo sobre campos e vegetação.

Os campos da região amanheceram esbranquiçados, recobertos por uma fina camada de gelo, e os animais tiveram dificuldade para pastar com a vegetação congelada nas primeiras horas do dia.

Veja o Vídeo:

Além da Serra Catarinense, o litoral sul de Santa Catarina também enfrentou as baixas temperaturas, o que ocasionou a ocorrência de geada em algumas áreas. Esta marca de geada representa a 86ª ocorrência no ano de 2023 nas áreas do topo da Serra Catarinense, acompanhada por 56 dias de temperaturas negativas.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br