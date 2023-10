Geada em “pleno outubro” recobre os campos no Vale do Caminhos da Neve

O Vale Caminhos da Neve, situado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim, amanheceu coberto por uma fina camada de gelo no dia 03 de outubro de 2023, deixando os campos esbranquiçados, lembrando a típica paisagem invernal da Serra Catarinense, mas em plena florada de primavera.

A temperatura mínima no Vale Caminhos da Neve foi de 2,5 ºC, de acordo com os dados do sistema do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O resultado foi uma fina geada que cobriu a parte leste do vale.

Veja o Vídeo:

Foi necessário aguardar o nevoeiro se dissipar nas primeiras horas do dia para ver o orvalho congelado sobre as plantas rasteiras e apreciar a deslumbrante e única paisagem de um dos lugares mais frios do Brasil.

Imagens por Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br