Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer Recebem Reconhecimento por Previsões Salvadoras durante Período de Chuvas Intensas

No cenário crítico das recentes chuvas que impactaram Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do estado prestou uma homenagem especial aos profissionais da Meteorologia Ronaldo Coutinho do Prado e Piter Scheuer, reconhecendo sua contribuição vital para a segurança da região. Uma “Moção de Aplauso” aprovada por unanimidade por 40 deputados reconheceu os notáveis serviços prestados pelos profissionais em prol do estado.

A entrega da placa, simbolizando o reconhecimento, foi realizada pelo Deputado Camilo Martins, em reconhecimento ao trabalho incansável dos especialistas. Coutinho, popularmente conhecido como “O Homem do Tempo”, foi crucial na previsão e alerta das chuvas intensas que poderiam resultar em desastres severos em Santa Catarina.

Graças à previsão precisa e oportuna dos profissionais, as autoridades puderam agir a tempo, cancelando eventos de grande porte, fechando barragens e adotando medidas preventivas. Tais ações ajudaram a mitigar potenciais danos e evitaram uma catástrofe iminente.

A placa concedida pela Assembleia Legislativa expressa a gratidão e reconhecimento pelo excelente trabalho de Coutinho e Scheuer na previsão meteorológica. Destaca-se especialmente o alerta crucial emitido sobre as fortes chuvas que assolaram o sul do Brasil, proporcionando tempo hábil para que as autoridades e a população tomassem as precauções necessárias, garantindo a segurança de todos e evitando um desastre de maiores proporções no estado.

A população catarinense expressa sua sincera gratidão aos meteorologistas, cuja dedicação e precisão nas previsões foram essenciais para preservar vidas e propriedades durante o período desafiador de eventos climáticos extremos. Este reconhecimento da Assembleia Legislativa ressalta a importância do trabalho desses profissionais na proteção e segurança da comunidade em face de desastres naturais.

Veja o momento da entrega: