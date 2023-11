Com 0.3ºC Geada volta a recobrir o Vale do Caminhos da Neve em pleno Novembro

O amanhecer deste domingo (05) surpreendeu a Serra Catarinense com suas baixas temperaturas. Em muitos pontos, o frio chegou próximo de 0°C.

O Vale do Caminhos da Neve, localizado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim, registrou 0,3°C (de acordo com a estação do INMET) o que resultou em campos esbranquiçados nas áreas de baixadas, recobertos por uma considerável camada de gelo, evocando a típica paisagem invernal, embora estejamos em plena primavera de novembro.

Já na área urbana de São Joaquim, os automóveis ficaram cobertos por gelo, sendo necessário o uso de chaleiras com água morna para descongelar e dava, até mesmo, de raspar o gelo de cima do para-brisa.

Embora a geada seja um espetáculo de se apreciar, em plena primavera ela pode ser amplamente prejudicial para diversas culturas no campo, inclusive aos vinhedos e pomares de maçã onde a geada se formou, fator este que deixa os agricultores seriamente preocupados na região da Serra Catarinense.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br