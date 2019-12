Manias de Ano Novo- A virada 2020

Por Kalina Amaro

Bom, com o tanto de coisas que eu faço no dia 31 de dezembro é de se imaginar que passo o dia todo só fazendo essas coisas, né? Mas se organizar direitinho dá pra fazer tudooooo e sem muito trabalho.

O que eu sempre faço no dia 31 é escrever três listas. Na primeira eu escrevo tudo que eu quero que vá embora, situações ruins, sentimentos negativos, doenças, essas coisas. Na segunda eu escrevo tudo que eu gostaria de agradecer e na terceira eu escrevo os meus desejos para o ano que se inicia.

Isso é mais para organizar as coisas mentalmente e deixar ir o que precisa ir. Em um horário que consiga ficar sozinha. eu sento no chão (gosto de fazer isso na praia, mas vale em qualquer lugar), acendo uma vela lilás, que simboliza transmutação, e primeiro peço que tudo que esta na primeira lista seja levado embora. Agradeço aquelas coisas que mesmo tendo sido ruins me ensinaram algo e queimo a primeira lista na chama da vela.

Em seguida, agradeço por todas as coisas boas que aconteceram e queimo na chama da vela. A terceira lista eu jogo no mar depois da meia noite, mas pode-se jogar em qualquer lugar que tenha verde, natureza, pedindo para que a Existência ( Deus) conceda sempre o melhor, pois muitas vezes queremos porque queremos algo e não sabemos o quanto aquilo pode nos causar mal, então entrego nas mãos dEle.

Não tenho o costume de pular ondas, mas se estiver na praia sempre mergulho no mar ( na areia que não seria, né? kkkk) depois da virada! Não sei o porquê, mas não consigo resistir! E nesse momento converso com Deus e peço que tudo de melhor me aconteça, que eu aprenda a perdoar, a ser cada vez mais grata e a deixar morrer o que precisa morrer e viver o que precisa viver, porque só assim a gente não fica aprisionada no passado e segue em frente.

Existem dezenas de simpatias para atrair dinheiro e tal, eu faço uma:

Compro um lenço, geralmente quadradinho e verde ( ano passado só achei azul), e molho logo depois da passagem do ano ( pode ser com água de torneira, do mar…Tanto faz.) e coloco pra secar. Antes de o sol nascer eu recolho o lenço e amarro dentro dele 8 moedas ( na China 8 é um número de sorte e representa prosperidade). Deixo esse embrulho guardado até o dia 31 do ano seguinte, que é quando abro o embrulho. As moedas eu sempre guardo comigo em um potinho e quando o potinho está muito cheio, jogo tudo no mar.

O banho de ano novo é outra cena… É assim: Faço um chá com canela e, depois do banho normal, jogo no corpo. Isso é invenção minha, viu gente? É que amo o cheiro de canela…

Se passar a virada do ano na praia, sempre jogo rosas amarelas no mar, que é o maior campo de energia do planeta. Isso não tem nada a ver com religião e tal, é só uma forma de agradecer por todas as coisas que me foram proporcionadas.

E nunca, nunca, nunca deixo de estourar e tomar champanhe! Já falei que adoro as bolhinhas né? São três golinhos e três pedidos…

Tradições de Ano Novo

Diferentes culturas possuem diferentes tradições na virada de um ano para outro. Alguns desses costumes são bem complexos e difíceis de realizar quando se está viajando ou passando o Réveillon em algum evento.

Por exemplo: muitos acreditam que subir em uma cadeira ou banquinho e comer sete garfadas de lentinha, no momento em que o relógio dá meia noite, garante dinheiro para o ano todo. Mas e se estiver passando a virada do ano em uma praia? Não tem como subir em um banquinho, muito menos comer lentinha! E se estiver em uma festa? Também será bem difícil.

Mas não se preocupe, existem várias outras tradições muitos simples e que podem ser feitas em qualquer lugar. Afinal, todos querem garantir um novo ano cheio de coisas boas. Por isso, vamos ver as tradições de Ano Novo que você pode fazer onde estiver!

Comer 12 uvas para 12 meses de coisas boas

Essa tradição também é bem comum e muita realizada no Brasil. Para cada gominho, é preciso mentalizar coisas boas e pedir boas vibra

Dinheiro nas mãos ou no sapato.

Essa é pouco conhecida, mas também muito fácil de fazer. Essa tradição tem origem oriental e quem a segue acredita que passar a virada do ano com algum dinheiro nas mãos ou nos pés é garantia de fartura para o novo período que se inicia.

Assim, dependendo do seu calçado, é só colocar algumas moedinhas ou notas dentro dele e aproveitar a festa. Mas, se não puder, tudo bem é só leva-las no bolso e segura-las quando o relógio marcar meia noite. Ah! Não esqueça de guardar o dinheiro e utiliza-lo para fazer a primeira compra do ano.

Para o ano que está começando, já que cada uva representa um mês do ano. Mas se para onde for não tiver uva? Não tem problema, você pode leva-las com você, afinal, 12 uvas é bem leve e fácil carregar, portanto, quando der meia noite, pegue suas uvas e coma uma a uma, sempre mentalizando coisas que deseja para o próximo ano. Ao menos, a fruta é uma delícia e não será nenhum problema come-las.

Enfim, todo ano tento fazer tudo isso, mas sempre me ensinam outras coisas e vou ensinar para vocês, tá? Daí é só escolher o que dá pra fazer e pronto!

Agora, por favor, vamos começar a me contar o que vocês fazem???