Valentina Vieira brilha no “Melhores do Ano” e manda recado para a torcida: “Estar aqui já é uma vitória!”

Quem foi indicada para o prêmio O Melhores do Ano Troféu Domingão, ou simplesmente: “Melhores do Ano” em 2019, na categoria Atriz Mirim foi a pequena estrela de São Joaquim a atriz Valentina Vieira, que interpreta a Sofia na Novela Bom Sucesso juntamente com Antônio Fagundes e Grazzi Massafera.

O prêmio O Melhores do Ano Troféu Domingão é realizado anualmente pelo programa de televisão brasileiro Domingão do Faustão, da Rede Globo, em que o público vota entre três artistas que brilharam e fizeram sucesso durante o ano na TV Globo e na música. Os artistas são previamente escolhidos pelos funcionários da emissora e os três melhores vão para a votação do público.

Valentina disputou o Melhores do Ano com Maria Alice Guedes, da novela Malhação e com João Bravo, também de Bom Sucesso.

Veja como foi a premiação dos Melhores do Ano:

A entrega do troféu ocorreu ao vivo no Domingão do Faustão, nos estúdios Globo, neste último domingo (15) e a torcida de São Joaquim e de toda Santa Catarina se uniu mandando fortes e boas vibrações para a atriz mirim Valentina Vieira, mas o troféu ficou novamente com o menino João Bravo que venceu pela segunda vez o troféu de melhor ator mirim.

A atriz interagiu ao vivo com o apresentador Fausto Silva que elogiou seu vestido e revelou grande admiração pelo trabalho junto ao antônio Fagundes.

De qualquer forma, valeu e muito ver a pequena Valentina Vieira brilhar também ao vivo e ser indicada logo ao prêmio máximo da TV Brasileira, já em seu ano de estréia, sinal de que o futuro lhe reserva um grande legado.

Valetina Vieira parabenizou o vencedor e agradeceu a torcida pelo carinho, apoio e dedicação através de um vídeo enviado por ela momentos após a premiação: