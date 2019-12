10 anos sem o “Doutor Téio” em São Joaquim

O dia de 18 de Dezembro de 2009 não poderia ser mais triste para a comunidade joaquinense, pois nesse dia faleceu um dos melhores médicos que São Joaquim já teve o saudoso Doutor Téio.

“Téio”, faleceu na madrugada de uma sexta-feira (18/12). Ele lutava incansavelmente conta um câncer no pâncreas.

O corpo foi transladado para São Joaquim e chegou por volta das 15 horas e ele foi velado no Clube Astréa com a presença de uma grande multidão. O corpo também foi levado ao hospital Sagrado Coração de Jesus, onde “Téio” atuou por vários anos como médico e fez uma verdadeira história com amigos e colegas que jamais será esquecida.

“Téio” morreu aos 56 anos. Foi o único prefeito de São Joaquim que conseguiu a reeleição e ainda elegeu o sucessor. Téio conquistou sua primeira vitória nas urnas em 2000. Em 2004 foi reeleito e em 2008.

Teio foi um prefeito brilhante que quebrou paradigmas no município de São Joaquim e como médico foi ainda maior, sendo arrojado, competente e o mais procurado dentro todos.

Téio deixou um legado inesquecível para a história de São Joaquim.