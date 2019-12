Confira os Horários de Natal e Ano Novo do Comércio e Supermercados de São Joaquim

A Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL revela que os consumidores de São Joaquim terão uma grande flexibilidade de horário para realizar suas compras de Natal em 2019.

Na Antevéspera do Natal comércio local ficará aberto até às 20 horas da noite, sem fechar ao meio-dia e no dia seguinte na Véspera do Natal dia 24/12 a proposta é de que as lojas fiquem abertas das 8:30 horas às 17 horas, também sem fechar ao meio-dia.

Veja como funcionará os horários em São Joaquim

Horário de Natal 2019 – CDL – São Joaquim SC DATA HORÁRIO 01/12 Domingo Fechado 02 a 06/12 08:30 às 12:00 e das 13:45 às 18:30 07/12 SÁBADO 08:30 às 12:00 e das 14: às 17:00 08/12 Domingo Fechado 09 a 13/12 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:30 14/12 Sábado 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 15/12 Domingo Fechado 16 à 20/12 08:30 às 12:00 e das 13:45 às 19:00 21/12 sábado 08:30 às 12:00 e das 14 às 19:00 22/12 Domingo Das 14 às 19:00 23/12 Segunda 08:30 às 20:00 (sem fechar ao meio dia) 24/12 Véspera de Natal 08:30 às 17:00 (sem fechar ao meio dia) 25/12 Natal Fechado 26/12 Quinta Das 13:35 às 18:30 27/12 Sexta 08:30 às 12:00 e das 13:45 às 18:30 28/12 Sábado 08:30 às 12 e das 14:00 às 17 29/12 Domingo Fechado 30/12 Segunda 08:30 às 12:00 e das 13:45 às 18:30 31/12 Terça 08:30 às 12:00 Fechado à tarde (opcional) 01/01/2020 – Ano Novo Fechado 02/01/2020 Quinta Das 13:45 às 18:30 03/01/2020 em diante Normal

A expectativa do comércio de São Joaquim para vendas de Natal e Final do Ano de 2019 é uma das melhores dos últimos anos, onde se espera um grande volume de vendas, o que deverá surpreender positivamente o consumidor joaquinense que encontrará, no comércio local, produtos de ponta, uma linha de novidades fantásticas em termos de produtos e preços competitivos entre os melhores da Região Serrana.

Horário Supermercados ZABOT

Horário Supermercados Econômico / Pim Pão / Poko Preço