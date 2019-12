PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2019.

SÁBADO

Uma intensa massa de ar quente e seco (alta pressão atmosférica) favorece um dia de tempo bom e seco com predomínio de céu claro a sol e poucas nuvens em todas as regiões. Pequenos intervalos de forte nebulosidade pontual. O forte calor favorece a ocorrência de pancadas típicas de verão, muito isoladas entre tarde e noite. Risco de temporal muito isolado. Umidade relativa do ar baixa à tarde com picos que variam 20 a 35%. Maior parte de SC passa sem chuva.

Temperatura muito alta durante a tarde, com marcas expressivas para época do ano em algumas estações. Mínimas entre 7/10°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema nas baixadas e vales). Máximas variando entre 38/41°C na região entre Itapiranga a São Carlos no Extremo Oeste e pontos do Litoral e Vale do Itajaí.

Vento variável de noroeste/norte a nordeste/leste no Litoral e áreas próximas com rajadas ocasionais em torno ou acima de 30/50 km/h com intervalos de fraco. Pode ter nordestão entre a Ilha de SC ao Litoral Sul (rajadas ocasionais acima dos 50 km/h). Ruim para barcos pequenos no mar aberto. Altura de ondas em torno ou acima de 0,5/1,0 m nas praias de mar grosso, picos em torno ou acima de 2,0 m no alto mar. Nas demais áreas vento variável de nordeste/noroeste a sudoeste/leste com rajadas ocasionais em torno ou acima de 15/30 km/h. Condições favoráveis para atividades ao ar livre (lavouras, pomares, colheita e tratamento); boa. O ar seco atrapalha nos tratamentos de tarde (pode-se aumentar o tamanho das gotas).

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

Temperatura em alguns MUNICÍPIOS/Cidades – SC.

*Chapecó; 19/21°C a 35/37°C.

Maravilha; 19/21°C 37/39°C.

Itapiranga; 21/23°C a 39/41°C.

Ponte Serrada; 15/17°C a 32/34°C.

*Fraiburgo; 11/13°C a 33/35°C.

*S.Joaquim 7/9°C a 31/33°C.

*Urupema; 7/9°C a 31/33°C.

*Bom J. da Serra; 7/9°C a 31/33°C.

*Lages; 13/15°C a 33/35°C.

*Campos Novos; 13/15°C a 33/35°C.

Mafra; 13/15°C a 33/35°C.

Itaiópolis; 12/14°C a 33/35°C.

Ituporanga; 14/16°C a 34/36°C.

Rio do Sul; 17/19°C 35/37°C.

Blumenau; 20/22°C a 36/38°C.

Joinville; 20/22°C 36/38°C.

Jaraguá do Sul; 20/22°C a 36/38°C.

Florianópolis; 21/23°C a 33/35°C.

*Rancho Queimado; 15/17°C a 31/33°C.

Criciúma; 20/22°C a 38/40°C.

G = Geada.

*G= Geada isolada

**G= Possibilidade pequena de geada e bem isolada.

Obs: Na maioria das cidades a mínima (maior parte das vezes) ficará nas baixadas e fundo de vales, em geral nos topos será de 5 a 7°C mais quente, somente em noites de céu limpo e com ventos calmos.

DOMINGO

Céu claro a sol e nuvens. Alguma chance de pancadas muito isoladas de chuva e trovoada no fim da tarde/noite. Maior parte de SC passa sem chuva.

Temperatura muito alta de tarde (marcas históricas podem ser registradas).

Nordeste mais intenso entre a Ilha de SC ao Litoral Sul. Condições favoráveis para atividades ao ar livre (lavouras, pomares, colheita e tratamento); boa. O ar seco atrapalha nos tratamentos de tarde (pode-se aumentar o tamanho das gotas).

OBS;

AVISO DE CALOR INTENSO

UMA INTENSA MASSA DE AR QUENTE E SECO GANHA FORÇA NESTE FINAL DE SEMANA SE PROLONGANDO ATÉ QUARTA-FEIRA DA PRÓXIMA SEMANA COM TEMPERATURAS MÁXIMAS MUITO ELEVADAS (MARCAS EXPRESSIVAS OU ATÉ HISTÓRICAS PODEM ACONTECER) 35/40°C EM BOA PARTE DO ESTADO E ACIMA DOS 40°C EM ALGUNS PONTOS DE SC NO INÍCIO DA PRÓXIMA SEMANA. SOMENTE A BEIRA MAR E NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS MAIS ALTAS DO ESTADO EM QUE A TEMPERATURA MÁXIMA FICA PRÓXIMA DOS 30°C.

DICAS:

EVITAR O SERVIÇO PESADO NO PERÍODO DA TARDE;

VERIFICAR SE NÃO HÁ RESTRIÇÃO DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA AGRICULTURA EM RELAÇÃO A TEMPERATURA ELEVADA E UMIDADE BAIXA;

EXTREMA ATENÇÃO AOS CRIADORES DE AVES E SUÍNOS, QUALQUER FALTA DE ENERGIA PODE LEVAR A MORTALIDADE ALTA DOS ANIMAIS (REFRIGERAÇÃO E ÁGUA);

CHANCE DE PICOS ALTOS DE CONSUMO DE ENERGIA EM SC DEVIDO AO FORTE CALOR;

EVITAR A QUEIMA DE LIXO PRÓXIMO DE MATAS E CAMPOS E NÃO JOGAR O CIGARRO NA BEIRA DE ESTRADAS (CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O FOGO).

Geadas (dias) em 2019/topo da serra/SC

0 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

06 abril

03 maio

18 junho

15 julho

23 agosto

8 setembro

2 outubro

4 novembro

3 dezembro

2019; 82 dias e 41 dias com marcas negativas em SC

2 DIAS COM NEVE (JULHO E AGOSTO)

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 27/12/2019

Extremas de SC registrados ontem. 26/12/2019 e hoje, 27/12/2019

MÁXIMA, ONTEM; 18,5°C/ 38,9°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 21,0°C/ 38,8°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 8,7°C/ 28,2°C EM B.JARDIM/F.K

HOJE; 7,7°C/ 29,5°C EM B.JARDIM/F.K

CAPITAL/INMET HOJE; 21,7°C/ 31,2°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 20,6°C/ 30,9°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 19,2°C/ 30,7°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 20,5°C/ 31,3°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 22,9°C/ 28,0°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 18,8°C/ 32,4°C

UFSC/RESSACADA; 23,0°C/ 31,3°C

UFSC; 21,0°C/ 32,6°C

MAFRA/EPAGRI; 15,1°C/31,7°C

CHAPECÓ/INMET; 21,8°C/33,2°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 22,8°C/35,1°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 13,5°C/**32,8°C **RECORDE ABSOLUTO

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 9,3°C/29,7°C/POSTINHO/F.K.

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 27/12/2019

EXTREMO OESTE E OESTE; 14,5°C ÁGUA DOCE/DSOARES E 38,8°C ITAPIRANGA/SR WOLFGANG

MEIO OESTE; 16,1°C TANGARÁ* E 36,8°C OURO

CENTRO; 14,3°C CURITIBANOS E 34,2°C BRUNÓPOLIS

PLANALTO SUL/SERRA; 7,7°C B.JARDIM/F.KEISER E 35,6°C CELSO RAMOS

LITORAL SUL; 17,1°C TIMBÉ DO SUL* E 36,7°C SIDERÓPOLIS/PWA

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 19,2°C FLORIANÓPOLIS* E 33,9°C ÁGUAS MORNAS

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 15,5°C RANCHO QUEIMADO E 34,6°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 19,37°C ITAPOÁ/INMET E 34,7°C JOINVILLE

VALE DO ITAJAÍ; 15,7°C VIDAL RAMOS/C.G. E 34,9°C TIMBÓ/C.GROTHOFF

PLANALTO NORTE; 14,6°C ITAIÓPOLIS E 32,9°C IRINEÓPOLIS*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 05h: 23

PÔR DO SOL; 19h: 18

Tweets by Climaterra

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9



► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA