Valentina Vieira surpreende Antonio Fagundes no Encontro com Fátima Bernardes

A Atriz de São Joaquim, a queridíssima Valentina Vieira que interpreta a Sofia na novela Bom Sucesso fez um fantástica surpresa ao ator Antônio Fagundes (que é o avô dela na novela) durante o quadro #TBT do Encontro com a Fátima Bernardes na manhã desta quinta (23).

Valentina foi o tema de uma foto com a Hastag TBT que traduzido do inglês significa –Throwback Thursday, que é uma tendência popular da Internet usada entre plataformas de mídia social como Instagram, Twitter e Facebook. Os usuários costumam postar fotos nostálgicas de seu passado acompanhadas da hashtag #TBT ou ThrowbackThursday. No caso do ator Antônio Fagundes foi postado uma foto em que ele está com a Valentina assistindo ao primeiro capítulo da novela.

Não faltou elogios para a prodigiosa atriz de São Joaquim que presenteou o “monstro” (como ela mesma costuma a falar) ator Antônio Fagundes com um livro escolhido especialmente para a surpreendente ocasião:

Veja como foi a surpresa:

