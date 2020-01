Blocos de pedra desabam mais uma vez sobre a Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária da Serra do Rio do Rastro informou sobre uma nova queda de barreira, movimento em massa, de.blocos de pedra e terra na Serra do Rio do Rastro durante a madrugada desta sexta (24).

De acordo com as informações, com o alto índice do acumulado de Chuva na região, o solo na Serra do Rio do Rastro adquiriu instabilidade, vindo a ocorrer movimento de massa, terra, vegetação e blocos de rochas se desprenderam e vieram a cair sobre a pista.

A ocorrência foi registrada na altura do KM 405,2 Km. Não houve vítimas. O trânsito na Rodovia encontra-se em meia pista até a limpeza do local se concretize.

Neste momento, o tráfego em Meia Pista. Policia Militar Rodoviária já sinalizou e permanece no local realizando controle do tráfego.

Ponto de Referência: Para cima do Refúgio Grande, informou a Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra.