Novidade! Abre as portas em São Joaquim a LS Parafusos

Abriu suas portas recentemente em São Joaquim a LS Parafusos, uma loja voltada em peças Cruzetas mancais rolamentos, abraçadeiras, correias, parafusos, ferramentas e também linha de EPIS e peças para pulverizadores. Todos direto da fábrica até as mãos do consumidor e com preço imbatível

Procurando Qualidade, Rapidez e Preço? A LS Parafusos é a empresa certa para você.

ALS Parafusos possui toda a estrutura necessária para fornecer os melhores produtos.

O que você precisar, irá encontrar na Loja LS Parafusos.

Venha conhecer nossas lojas e se encantar com um verdadeiro mundo de possibilidades. Oferecemos a mais completa linha de parafusos, buchas, porcas, ferramentas dentre outros em nossa loja.

A LS Parafusos está localizada na rua Prudente Cândido da Silva, 178,no bairro Três Pedrinhas.

Possuímos máquina de cartão de crédito

Horário de atendimento:

Segunda a sexta das 07:00 às 11:45 e das 13:45 ás 19:00.

Nos sábados das 08:00 às 12:00

Também trabalhamos com o Plantão de atendimento pelos contatos (49) 99146.0596 ou 99132.5551