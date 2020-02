URGENTE SINE! Camargo Correia está contratando trabalhadores para atuar em São Joaquim

A Camargo Corrêa, uma das maiores construtoras do Brasil, irá iniciar os trabalhos de construção de torres em São Joaquim, em um projeto que faz parte do melhoramento energético de Santa Catarina, uma obra que deverá passar por diversos municípios com um investimento de R$ 1,3 bilhão.

São diversos tipos de vagas oferecidos, ajudante de serviços diversos, carpinteiro, operador de trator, operador de caminhão, operador de carreta e algumas outras.

Os cargos disponíveis:

A empresa está oferecendo vagas em São Joaquim, os interessados devem procurar o SINE (no Prédio onde funcionava a SDR)

As entrevistas de emprego serão ás 15h desta quarta-feira (19). Os interessados devem levar carteira de trabalho e documentação completa. Contratação imediata.

