Você já conhece esta Técnica de limpeza de memórias chamada Ho’oponopono?

Que é o Ho’oponopono?

Em havaiano, “Hoo” significa “causa”, e “ponopono” quer dizer “perfeição”, portanto Ho’oponopono significa “corrigir um erro” ou “tornar certo”.

Um problema é a memória repetindo uma experiência do passado. O Ho’oponopono é um apelo a Divindade para cancelar as memórias que estão se repetindo como problemas. Com o Ho’oponopono estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com as outras pessoas.

O objetivo da Vivência Básica com o processo de cura havaiano Ho’oponopono é levar o participante a conhecer uma técnica altamente eficaz na eliminação de energias tóxicas de crenças limitantes e despertar o interesse deste pela limpeza contínua desses padrões mentais com o propósito de alcançar a Liberdade Mental.

Uma vivência de Ho’oponopono é mais que um encontro de aprendizado. É um encontro que pode promover mudanças realmente significativas em sua vida!

Uma Experiência Transformadora

Programação

A Vivência será realizada dia 14/03/2020 das 08:00 às 18:00hrs.

Inscrições antecipadas e informações:

Pelo Celular:

Tânia (45) 99914-1415

Ederlene (45) 99148-1180 (WhatsApp)

E-mails: tania_valiati@hotmail.com | dratania@espacoviverzen.com.br

Valor

O valor é de R$ 405,00 (à vista) ou R$ 450,00 no cartão de crédito em até 3 x de R$ 150,00) com direito à: Vivência Básica, 1 livro do Ho’oponopono, material de apoio, apostila, certificado e 2 coffe-breacks.

Para garantir a sua vaga fazer a inscrição mediante pagamento de um sinal no valor de R$ 150,00 pelos contatos acima sugeridos. Lembrando que a desistência da participação não será ressarcido o referido valor.

Conta para depósito: Banco Itaú, Agência 3843, CC. 06112-2 – Tania Regina Muller Valiati – CPF 598.836.939-15

Local:

São Joaquim Park Hotel